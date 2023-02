Städtetag fordert zügige Einigung auf Kindergrundsicherung

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) pochte wiederholt auf die Umsetzung des Koalitionsvertrags, in dem die Einführung der Kindergrundsicherung verankert ist. Grünen-Chefin Ricarda Lang sagte der „Bild am Sonntag“: „Die Kindergrundsicherung muss kommen, und sie wird kommen. Also muss sie auch finanziert werden.“