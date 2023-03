Stellvertreter der Gesellschaft: Die Ampel feiert den Streit

Berlin (dpa) - . Fast drei Tage Ringen hinter verschlossenen Türen. Am Ende habe sich das alles gelohnt, verkündeten die Spitzen der Ampel-Koalition am Dienstagabend. „Wir haben echte Durchbrüche erzielt, wirkliche Paradigmenwechsel und deshalb spricht das Ergebnis einfach für sich“, sagte FDP-Chef Christian Lindner nach dem Verhandlungsmarathon des Koalitionsausschusses in Berlin. Wenn das immer so laufe, „dann sollten wir zukünftig jeden Monat drei Tage in Klausur gehen“.