Stiko: Keine Covid-Impfung für gesunde Kinder

Das gilt für Personen ohne Grunderkrankungen zwischen 18 und 59 Jahren

Für einen guten und ausdauernden Schutz sei es wichtig, dass das Immunsystem mindestens dreimal Kontakt mit Antigenen des Erregers durch die Impfung oder durch die Infektion mit dem Erreger selbst hat. Dabei sollten mindestens zwei dieser Kontakte durch die Impfung erfolgen, heißt es in der Stiko-Empfehlung. Gesunden Erwachsenen wird also eine Grundimmunisierung – bestehend aus zwei Impfungen – plus eine Auffrischimpfung empfohlen, um die Basisimmunität aufzubauen. Auch wer zweimal geimpft wurde und in einem bestimmten Abstand – mindestens drei, besser sechs Monate – zur Impfung eine Corona-Infektion hatte, gilt als basisimmun.