Strack-Zimmermann: Mit „Air Defender“ in Realität angekommen

Die Übung war am 12. Juni begonnen worden und hatte am Wochenende planungsgemäß eine Pause eingelegt. Die Behinderungen im Flugverkehr waren deutlich geringer, als von warnenden Stimmen prognostiziert. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sprach gestern Abend von einem „Minimum“ an Störungen im zivilen Flugverkehr.