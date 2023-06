Streik: Am Mittwoch bleiben viele Apotheken zu

Wie dramatisch die Situation ist, zeige das Apothekensterben: So ist im vergangenen Jahr bundesweit die Zahl der Apotheken von 18.461 auf 18.068 zurückgegangen, in Hessen von 1412 auf 1389. Dieser Trend hat sich im ersten Quartal ungebremst fortgesetzt: In ganz Deutschland gab es am 31. März noch 17.939 Apotheken, in Hessen waren es noch 1377. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Apotheken gesunken – von 1.084 im Jahr 2012 auf 871 (Stand 30. Mai). Zudem werde sich das Apothekensterben in den nächsten Jahren noch beschleunigen, da gut ein Drittel der Apothekeninhaber in Rheinland-Pfalz älter als 60 Jahre alt ist, berichtete der Apothekerverband Rheinland-Pfalz.