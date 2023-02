Streit um das „Manifest für Frieden”

„Wir wollten der stummen Hälfte der deutschen Bevölkerung, die gegen die eskalierende Aufrüstung und für Friedensverhandlungen ist, eine Stimme geben“, sagte Schwarzer in einem Interview der „Nürnberger Nachrichten”. Der Appell knüpft damit an zwei offene Briefe an, mit denen im vergangenen Jahr Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) aufgefordert wurde, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Auf die Frage, ob es sie nicht störe, dass viele AfD-Politiker, russlandfreundliche Medien und auch Rechtsextreme ihr Manifest unterstützten, antwortete Schwarzer: „Das ist mir egal. Ein paar Dutzend Rechtsextreme gegen bald eine Million Unterzeichnerinnen und Unterzeichner unseres Friedensappells. Was wiegt das schon.“