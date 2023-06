Studie findet rechtsextreme Ansichten in Ostdeutschland

Die Linke warnt vor einem verengten Blick auf Ostdeutschland. Auch im Westen gebe es für die AfD längst zweistellige Umfrageergebnisse, gab Bundesgeschäftsführer Tobias Bank zu bedenken. „Das Problem ist also kein ostdeutsches, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Der Rechtsruck ist europaweit und in ganz Deutschland zu spüren.“ Tatsächlich gibt es aktuell keine Studie, die Westdeutschen so gezielt und umfassend auf den Zahn fühlt.