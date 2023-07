Terrorprozess: Ex-Lehrerin aus Mainz bestreitet Vorwürfe

Elisabeth R. war bis zu ihrer vorzeitigen Pensionierung vor rund 20 Jahren evangelische Religionslehrerin an einem Gymnasium in Mainz-Gonsenheim. Zu der Zeit lebte sie in Wiesbaden. Festgenommen wurde sie im vergangenen Oktober in ihrem späteren Wohnort im sächsischen Flöha. Die vier anderen Männer waren knapp ein halbes Jahr davor, im April, gefasst worden, unter anderem in Neustadt an der Weinstraße.