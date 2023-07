Trabert und Rackete sollen für Linke ins Europaparlament

Trabert, der sich seit vielen Jahren unter anderem für Wohnungslose und Flüchtlinge engagiert, wurde 2022 bundesweit bekannt durch seine Kandidatur bei der Bundespräsidentenwahl gegen Frank-Walter Steinmeier (SPD). Der 67-jährige Trabert, Gründer und Vorsitzender des Vereins „Armut und Gesundheit in Deutschland“, holte 96 Stimmen und damit 25 mehr, als die Linke Vertreter hatte. Auch bei der vergangenen Bundestagswahl 2021 war er als parteiloser Kandidat für die Linke in Mainz angetreten. Mit 12,4 Prozent holte er das beste Erststimmenergebnis für die Partei in Westdeutschland. Neben seinem Engagement in Mainz und anderen Orten im Rhein-Main-Gebiet lehrt Trabert an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden.