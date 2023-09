Umfrage-Hoch für Freie Wähler in Bayern

Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, sagte beim Sender „Welt-TV“, das Umfrage-Hoch des Koalitionspartners in Bayern sei „in keinster Weise“ beunruhigend. Im Gegenteil: „Erkennbar ist diese Koalition in einem aufwachsenden Zustand“, sagte Dobrindt. Die Zuwächse der Freien Wähler in den Umfragen im Freistaat seien „auch etwas, was eben der Reaktion dieser letzten Tage geschuldet ist“, sagte der CSU-Politiker. „Das hat auch damit zu tun, dass es Kritik insgesamt an der Ampel gibt, aber übrigens auch inzwischen Kritik an Medienverhalten gibt.“