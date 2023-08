Umfrage: Jeder Zweite eher für Freigabe von Cannabis

Berlin (dpa) - . Jeder zweite Wahlberechtigte in Deutschland findet eine Cannabis-Legalisierung einer Umfrage zufolge im Prinzip gut. In einer aktuellen YouGov-Erhebung gaben 50 Prozent der Befragten an, dass sie eine Legalisierung grundsätzlich „eher“ oder „voll und ganz“ befürworten.