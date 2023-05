Umweltministerin Lemke besucht Atommülllager Asse

Die Suche nach einem Endlager für radioaktiven Müll wird mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe bleiben. An Standorten, die in eine engere Auswahl kommen, werden immer wieder Proteste laut - auch in der niedersächsischen Asse, wegen Plänen für ein Zwischenlager in unmittelbarer Nähe. Der Standort ist aus Sicht der Betreibergesellschaft geeignet und vor allem auch genehmigungsfähig.