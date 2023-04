Umweltministerin Lemke blickt erleichtert auf Atomausstieg

Nach Einschätzung des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (Base) liegt auch im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ein Argument für den Atomausstieg: Die radioaktiven Elemente seien in Endlagern in tiefen geologischen Schichten sicherer vor Angriffen und Sabotage geschützt als in einem Meiler oder oberirdischen Zwischenlager, heißt es in einer Base-Veröffentlichung. „Beton, Stacheldraht und Wachmannschaften können nicht für einen langen Zeitraum eine Lagerung in tiefen, stabilen geologischen Formationen ersetzen“, sagte Präsident Wolfram König.