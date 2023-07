Ungleich verteilt: Bas für gemeinsamen Kraftakt bei Bildung

Durch den Föderalismus gebe es im Bildungsbereich drei Akteure. Den Bund, der vieles an Programmen anstoßen könne, die Länder, die primär für die Bildungspolitik zuständig seien und die Kommunen, die zum Beispiel für die Ausstattung der Schulgebäude sorgen müssten. „Ich bin fest überzeugt: Wir brauchen eine Gesamtanstrengung aller drei Ebenen, damit es im Bildungsbereich gerechter und erfolgreicher vorangeht“, sagte die Bundestagspräsidentin. Der vom Kabinett gerade beschlossene Nationale Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ sei ein Rahmen, in dem Kommunen, Länder und der Bund tatsächlich besser zusammenkommen könnten.