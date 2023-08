Unicef: Kinder leiden in deutschen Flüchtlingsunterkünften

Ein 15 Jahre altes Mädchen beschrieb die Situation in seiner Flüchtlingsunterkunft mit den Worten: „Das ist nicht das Leben. Das ist sozusagen ein Stopp für das Leben.“ Unicef-Geschäftsführer Christian Schneider berichtete von einer syrischen Familie, die jetzt seit zehn Jahren auf der Flucht sei. Einer ihrer Söhne sei zehn Jahre alt, habe die Heimat also nie kennengelernt. Er könne sich in vier Sprachen verständigen und helfe anderen in der Unterkunft. „In Deutschland lebt er jetzt in einem Container hinter einem Zaun“, so Schneider.