Union erhöht in Migrationskrise Druck auf die Ampel

Braunschweig (dpa) - . CDU und CSU haben in der anhaltenden Migrationskrise den Druck auf die Ampelregierung erhöht. CDU-Parteichef Friedrich Merz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) forderten am Wochenende beim Deutschlandtag der Jungen Union in Braunschweig ein schnelleres Handeln der Bundesregierung. „Wir müssen in diesem Jahr noch zu Entscheidungen kommen, damit es nach dem Winter aufhört mit dieser ungesteuerten und unregulierten illegalen Migration in die Bundesrepublik Deutschland“, sagte Merz am Samstag. Söder betonte, der Bundeskanzler müsse liefern. Beim Thema Migration habe man nicht ein oder zwei Jahre Zeit.