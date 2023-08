Vandalismus an Gedenkstätte: Jüdischer Weltkongress entsetzt

Der Jüdische Weltkongress zeigte sich entsetzt. Diese Attacke sei besonders besorgniserregend, weil sie die jüngste in einer Serie solcher Vandalismusfälle an deutschen Gedenkstätten und Institutionen zur Erinnerung des Holocaust seien, teilte die internationale Organisation in New York mit. Sie rief dazu auf, den Schutz der Stiftung und auch der Gedenkstätte Bergen-Belsen zu verstärken.