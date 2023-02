Verdi schließt Ausweitung der Warnstreiks nicht aus

Vor allem in Nordrhein-Westfalen sorgten die Ausstände für Verzögerungen und Ausfälle im Bus- und Bahnverkehr. In Essen standen ab 3.00 Uhr morgens bei Bus und Bahn die Räder still, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Auch in Köln fuhren laut den Verkehrsbetrieben seit 3.00 Uhr keine Stadtbahnen und Busse. Für Mittwoch kündigte die Gewerkschaft weitere Ausstände an.