Verteidigungsministerin Lambrecht tritt zurück

Die 57-jährige Lambrecht sah sich seit Monaten Rücktrittsforderungen der oppositionellen Union ausgesetzt. Kritiker warfen ihr zum Beispiel die schleppend angelaufene Beschaffung für die Bundeswehr, fehlende Sachkenntnis, aber auch ihr Auftreten in der Öffentlichkeit vor. Negativschlagzeilen machte ein Foto ihres Sohnes, der in einem Hubschrauber der Bundeswehr mitreiste. Jüngst sorgte Lambrecht für Irritationen mit einer auf Instagram verbreiteten Neujahrsbotschaft, in der sie begleitet von Silvesterfeuerwerk in Berlin über den Ukraine-Krieg sprach.