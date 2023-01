Viele Kinder in Hessen und Rheinland-Pfalz von Armut bedroht

Während derzeit viele Menschen in Deutschland wegen der Inflation um ihren Wohlstand bangen, müssen Millionen Kinder seit Jahren in Armut leben. Ausgrenzung, Scham und Perspektivlosigkeit begleiten sie dabei durchs Leben. (© Rolf Vennenbernd/dpa)

Laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie gibt es in Deutschland mehr Kinderarmut. In Rheinland-Pfalz ist jedes fünfte Kind von Armut bedroht, in Hessen sogar jedes vierte.