Von Notz pocht auf Information zu Pipeline-Explosionen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sei „froh, dass die Ermittlungen voranschreiten“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin, Christiane Hoffmann, am Freitag in Berlin. Es sei „beeindruckend, dass da offensichtlich auch Fortschritte erzielt werden“, die viele anfangs nicht für möglich gehalten hätten. Zum Stand der Ermittlungen könne sie nichts sagen, da das Verfahren in der Verantwortung des Generalbundesanwalts liege.