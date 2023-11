VRM-Journalist Beuster neuer DJV-Vorsitzender

Wetzlar. Mika Beuster, Journalist der VRM, ist neuer Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten Verbandes (DJV). Der 44-Jährige aus Weilburg, bislang stellvertretender Vorsitzender, wurde am Montag beim Verbandstag in Magdeburg in das höchste Amt gewählt. Damit tritt der Chef-Themenreporter der VRM Wetzlar die Nachfolge von Frank Überall an. Der Hochschulprofessor und Sachbuchautor aus Köln hatte sich nach acht Jahren an der Spitze des DJV für keine weitere Amtszeit beworben. „Journalismus ist kein Selbstzweck - gerade im Lokalen ist er unverzichtbar. Wir wissen, dass dort, wo es ihn nur eingeschränkt gibt, die öffentlichen Ausgaben steigen und auch die Korruption“, will sich Beuster für eine Stärkung des Journalistenberufs einsetzen.