Wachsender Unmut über Asyl-Kurs bei den Grünen

Die Grenze zwischen Marokko und Spanien in Ceuta (Archivbild). „Die Ausweitung sicherer Drittstaaten, schlechterer Rechtsschutz, verpflichtende Grenzverfahren in Haftlagern (...) sind nur einige der Rechtsverschärfungen, die in der vorgeschlagenen Reform des Asylsystems angelegt sind“, kritisieren die Grünen-Mitglieder in ihrem Brief. (© Javier Fergo/AP/dpa)