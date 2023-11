Wagenknecht-Partei schon vor der Gründung unter Zeitdruck

Viel Zeit haben Wagenknecht und ihre Unterstützer nicht. Wenn die neue Partei wie geplant bei der Europawahl am 9. Juni nächsten Jahres antreten will, dann muss sie wie jede Partei spätestens bis 18. März bei der Bundeswahlleitung eine Liste mit ihren Kandidaten einreichen. Diese müssen vorher bei einer sogenannten Aufstellungsversammlung der Partei in geheimer Wahl bestimmt werden. Da die neue Partei noch in keinem Parlament vertreten ist, muss sie zusätzlich auch 4000 Unterschriften von Wahlberechtigten einreichen plus entsprechender Bestätigung der Kommune, dass diejenigen, die unterschrieben haben, auch wahlberechtigt sind.