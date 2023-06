Wagenknecht-Unterstützer attackieren Linken-Spitze

Auch die stellvertretende Fraktionschefin Gesine Lötzsch kritisierte im ZDF: „Der Beschluss des Parteivorstands führt zu keiner Lösung. Und vor allen Dingen ist er in der Sache wirkungslos.“ Lötzsch machte sich dafür stark, dass sich Wagenknecht auch künftig in der Partei engagiert. Wagenknecht ziehe viele Menschen an, sagte Lötzsch. „Die Linke müsste eigentlich ein Interesse daran haben, so eine Genossin wie Sahra Wagenknecht zu halten.“