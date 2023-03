Wahlrechtsreform: Droht nun die Verkleinerung der CSU?

Herr Professor Volkmann, Union und Linke haben Klagen in Karlsruhe gegen die am Freitag mit dem Stimmen der Ampel-Koalition verabschiedeten Wahlrechtsreform angekündigt. Dabei geht es zum einen um die Regelung, nach der in Zukunft nicht mehr alle Wahlkreisgewinner automatisch in den Bundestag einziehen sollen, außerdem um die sogenannte Grundmandatsklausel. Können Sie das nachvollziehen?

Zunächst zu den Wahlkreisgewinnern: Man hat keinen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, mit der Mehrheit im Wahlkreis auch tatsächlich in den Bundestag einzuziehen. Deshalb sehe ich hier kein nennenswertes verfassungsrechtliches Problem. Jetzt ist es ja so, dass eine relative Mehrheit ausreicht – bei der letzten Bundestagswahl genügten teilweise weniger als 20 Prozent der Stimmen. Da ist die demokratische Legitimität nicht so hoch, wie man oft meint.