Wahlrechtsreform: Rechtsprofessor sieht Eigentor der Union

Berlin/Frankurt. Der Frankfurter Verfassungsrechtler Prof. Uwe Volkmann hat die Ampel-Koalition gegen Kritik aus der Union an der am Freitag beschlossenen Wahlrechtsreform in Schutz genommen. Letztlich hätten sich CDU und CSU den besonders scharf kritisierten Wegfall der sogenannten Grundmandatsklausel selbst zuzuschreiben. In einem Interview mit den VRW-Medien sprach der Professor für Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt von einem „beispiellosen Akt politischer Dummheit” der Unionsparteien.