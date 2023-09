Warntag 2023: Überwiegend positive Bilanz

Verbreitet wurde der Probealarm dann auch über Radio- und Fernsehsender und auf Stadtinformationstafeln. Wer Warn-Apps wie Nina oder Katwarn auf seinem Smartphone installiert hat, erhielt auf diesem Weg auch einen Hinweis auf die Probewarnung – teilweise um einige Minuten verzögert. Bei Cell Broadcast geht die Warnung an alle dafür vorbereiteten Handys in einer bestimmten Funkzelle. Das heißt: Auch Touristen und andere Menschen mit ausländischen Mobilfunknummern, die sich gerade in Deutschland aufhalten, wurden erreicht. Wer sich mit seiner deutschen SIM-Karte im Ausland befindet, erhielt am Donnerstag dagegen nur eine laute Warnung, wenn er eine der deutschen Warn-Apps installiert hat. Um 11.45 Uhr kam dann wie geplant die Entwarnung – allerdings war das Cell Broadcast System dafür nicht vorgesehen.