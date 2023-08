War's das für die Linke? Bartsch gibt sein Amt ab

Wer eine seit Jahrzehnten so bekannte Persönlichkeit ersetzen soll, blieb zunächst offen. In anderen Parteien würde sich wohl jetzt die Vorsitzende in Stellung bringen - Wissler gehört dem Bundestag an. In der Linken allerdings gibt es sofort Geraune, Wissler sei doch viel zu schwach und unbekannt. Das gilt womöglich auch für andere denkbare Bewerberinnen und Bewerber aus der zweiten Reihe. Fraktionsvizechefin Gesine Lötzsch wird bisweilen genannt oder der Ostbeauftragte der Fraktion, Sören Pellmann. Beide haben bei der Bundestagswahl 2021 Direktmandate gewonnen und deshalb in der Fraktion Gewicht. Das gilt auch für Gregor Gysi, der mit 75 Jahren allerdings zu einem Amt wohl schwer überredet werden müsste.