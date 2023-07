Warum es ein Gesetz für die Klimaanpassung braucht

Berlin. Wenn es am Rhein eine Jahrhundertflut gäbe, wären im hessischen Bürstadt 15.625 Menschen direkt davon betroffen – fast 96 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner. Im benachbarten Lampertheim sind es „nur“ 66 Prozent, was aber mehr als 21.000 Menschen entspricht. Beide Gemeinden zählen zu den zehn Orten in Deutschland, die eine Flut am härtesten träfe. Darunter ist auch Worms; hier wären mehr als 16.000 Menschen betroffen. Das zeigen Daten aus einer Recherche unserer Zeitung mit Correctiv, NDR, BR und WDR, auf der dieser Artikel basiert.