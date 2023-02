Warum wird der Black History Month gefeiert?

Herr Della, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland (ISD) hat dazu beigetragen, dass der Black History Month auch in Deutschland gefeiert wird. Was bedeutet das konkret?

Schon in den 90er Jahren haben beispielsweise amerikanische Soldaten den Black History Month hier gefeiert. Letztlich haben wir daran angeschlossen und etwas ausgeführt, was schon lange Tradition hatte und wichtig war für das eigene Verständnis als Schwarze Gemeinschaft in Deutschland. Wir haben verstärkt einen Wert auf Themen gelegt, die für Schwarze Menschen wichtig waren und sind. Es sollte nicht einfach eine Fortsetzung der amerikanischen Tradition sein, sondern ein Anlass für uns zu sagen: Hier in Deutschland gibt es Gründe, über Schwarze Geschichte gemeinsam nachzudenken und um deutlich zu machen, dass es auch hier eine Schwarze Präsenz gibt mit entsprechenden Beiträgen.