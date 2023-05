Was hat der Flüchtlingsgipfel für die Kommunen gebracht?

Die Bundesregierung will sich nach den hohen finanziellen Belastungen durch die Corona-Hilfen und die Energiekrise möglichst keine neuen finanziellen Verpflichtungen in Milliardenhöhe aufbürden. Vor allem Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) macht da nicht mit. Ein Argument der Regierung dabei ist: Aktuell könne ja noch niemand sagen, wie sich die Zahl der Asylbewerber und die der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in den nächsten Monaten entwickeln werde. Migrationsexperten rechnen allerdings eher nicht mit einem Rückgang - im Gegenteil. Der Kriegsverlauf in der Ukraine ist zwar schwer vorhersehbar. Doch die innenpolitische Lage im Iran und die Folgen des Erdbebens in der Türkei und in Syrien machen es wahrscheinlich, dass im Sommer und Herbst eher mehr als weniger Menschen in Deutschland Schutz suchen werden. Im vergangenen Jahr hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge knapp 218.000 Asylanträge entgegengenommen. In den ersten vier Monaten dieses Jahres waren es 101.981 Asylerstanträge.