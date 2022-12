Weg für 49-Euro-Ticket geebnet

Wann genau es im neuen Jahr startet, ließ er offen. Die Länder peilen bisher den 1. April an. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey rechnet allerdings nicht damit. „Es sieht so aus, dass es wahrscheinlich der Mai werden wird, aber das hängt jetzt von den Verhandlungen ab. Ich hoffe sehr, dass es gelingt“, sagte die SPD-Politikerin nach dem Treffen in der Sendung „RTL Direkt“.