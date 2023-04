Wegners Holperstart und die angeblichen AfD-Stimmen

Ein SPD-Mitgliederentscheid hatte die Koalition mit der CDU nur knapp gebilligt. Und es lag nahe anzunehmen, dass einige Sozialdemokraten im Abgeordnetenhaus nicht mitzogen. Das allerdings wollte die SPD nicht auf sich sitzen lassen. Der SPD-Abgeordnete Orkan Özdemir sagte der dpa: „Ich bin sehr sicher, dass es aus den Reihen der CDU ist.“ Es sei an der CDU und an Wegner, die Reihen zu schließen. Eine Theorie bei den Sozialdemokraten ging so: Es gebe noch offene Rechnungen in der CDU gegen Wegner, weil der bei der Besetzung von Spitzenposten altgediente Berliner Parteikollegen übergangen habe.