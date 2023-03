Weil: Bund muss Kommunen bei Flüchtlingskosten entlasten

Vier deutsche Branchenverbände mahnten einem Medienbericht zufolge eine zügige Beschleunigung von Planungsverfahren an. Sollte die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Halbierung der Dauer bei Planungsverfahren nicht noch in diesem Monat beschlossen werden, seien die Klimaziele der Ampel-Regierung nicht mehr erreichbar, heißt es in einem Schreiben, aus dem die „Augsburger Allgemeine“ zitierte. Langwierige Genehmigungsverfahren würden außerdem denAusbau der digitalen und energetischen Infrastruktur in Deutschlandausbremsen.