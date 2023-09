Wie es in der Affäre um Hubert Aiwanger weitergehen könnte

Warum hält Söder an Aiwanger fest?

Das sind sehr vielfältige Gründe. Söder hat gesagt, es sei Übermaß, ihn derzeit zu entlassen – das kann man durchaus nachvollziehen. Nach Ansicht vieler Wählerinnen und Wähler in Bayern sollte ein so lange zurückliegendes Fehlverhalten eines damals sehr jungen Mannes am Ende der Pubertät nicht allzu hoch gehängt werden. Hinzu kommt für Söder, dass er die Freien Wähler als künftigen Koalitionspartner auch nach der Landtagswahl sieht. Er kann sie nicht einfach so düpieren. In der CSU wird ebenfalls mehrheitlich die Fortsetzung der Koalition mit den Freien Wählern als Wunschkonstellation gesehen. Außerdem wäre Söder auch nicht gut beraten, Aiwanger und die Freien Wähler in eine Opferrolle zu bringen. Sie könnten damit einen Märtyrerstatus aufbauen. Das alles wird Söder dazu bewogen haben, von einer Entlassung abzusehen.