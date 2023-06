Wie umgehen mit der Letzten Generation?

Die Aktivisten der Letzten Generation sind nicht die ersten, die zivilen Ungehorsam üben. In den Achtzigern wurden Raketendepots blockiert und AKW-Bauplätze besetzt, und die Auseinandersetzung um den Hambacher Forst 2018-2020 ist noch gut in Erinnerung. Wo liegt der Unterschied?

Was die konkreten Aktionsformen angeht, gibt es keinen. Einzig vielleicht die Tatsache, dass manchmal ungewöhnliche Objekte für den Protest gesucht werden, die nicht im direkten Kontext zum Anliegen stehen, zum Beispiel Gemälde in einem Museum. Neu ist aber, dass eine Gruppierung bundesweit koordiniert vorgeht und über lange Zeit hinweg am Ball bleibt und diese Form des Protests absolut in den Mittelpunkt rückt.