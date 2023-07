Wie würde eine Wagenknecht-Partei abschneiden?

Die Fragestellung ist dabei eine andere als in der klassischen „Sonntagsfrage“, bei der es darum geht, wen man wählen würde, wenn ein Wahltermin am nächsten Sonntag ansteht. Hier gab es bisher schwer vergleichbare und stark abweichende Angaben: In Thüringen würden laut einer Insa-Umfrage Mitte Juli im Auftrag von drei Zeitungen 25 Prozent bei einer Landtagswahl für eine solche „Liste Wagenknecht“ stimmen - sie wäre damit die stärkste Kraft. Dies würde vor allem zu Lasten der AfD gehen, die derzeit in dem Bundesland in den regulären Umfragen vorn liegt: Sie käme so auf zehn Prozentpunkte weniger und würde mit 22 Prozent auf Platz zwei landen.