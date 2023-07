Wirtschaft ist besorgt über AfD-Hoch

Alle Parteien müssten sich daran messen lassen, ob sie das in ihrem Handeln beherzigen. Dulger meinte: „Es hat sich eine Diskussionskultur etabliert, in der es oft nur noch Schwarz und Weiß gibt.“ Dabei liege die Lösung der Probleme in der Mitte. „Wenn wir es schaffen, uns als Gesellschaft wieder näher zu kommen, dann nehmen wir den Spaltern den Wind aus den Segeln.“