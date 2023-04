Woelki: Ukraine-Krieg Tiefpunkt der Zivilisationsgeschichte

Der rheinische Präses Thorsten Latzel sagte in seiner Osterbotschaft, ohne den Glauben an die Auferstehung wäre Jesus nur ein unschuldig Hingerichteter, „ein weiteres bedauerliches Opfer der Machthaber in dieser Welt. Damals auf Golgatha wie heute in Butscha, Teheran, Idlib, Kabul.“ Christen glaubten aber daran, dass mit dem Tod nicht alles vorbei sei. Der Glaube daran falle nicht leicht, räumte der evangelische Theologe ein. Ihm persönlich habe seine Mutter die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod eingepflanzt: „Heute ist meine Mutter 85, leicht dement, im Pflegeheim. Doch von Hoffnung und Auferstehung legt sie immer noch Zeugnis ab: "Ach, weißt du, Thorsten, der da oben weiß schon, was er mit mir noch vorhat"“, habe sie zu ihm gesagt.