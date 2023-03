„Zeit läuft weg“ - Demo-Konzert zum Klima-Volksentscheid

Redebeiträge kamen etwa von Neubauer und der Nachhaltigkeitsexpertin Maja Göpel. Von der Bühne appellierten die beteiligten Aktivistinnen und Aktivisten sowie unterstützende Organisationen immer wieder an die Menschen, sich am Sonntag an der Abstimmung zu beteiligen und dabei mit „Ja“ zu stimmen. „Egal wie das Ergebnis ausfällt, wir machen weiter bis wir unser Ziel erreicht haben!“, hieß es. „Don't be a fossil fool“, „Tomorrow it's to late“, „Kleben am Leben“ oder „Max 1,5 Grad“ war auf Plakaten und T-Shirts zu lesen.