Zeitungsverleger streiten mit dem SWR – darum geht es

Bei den Schlichtungsgesprächen am 11. September gab es keine Annäherung. Der SWR veröffentlichte danach eine Pressemitteilung, in der das Schlichtungsverfahren als „abgeschlossen“ betrachtet wird. Und in der Intendant Gniffke erklärt, dass man den Verlagshäusern „eine Zusammenarbeit bei Nachrichten für junge Zielgruppen“ vorgeschlagen habe, ihnen „dazu die Hand“ reiche. Beim BDZV rief dies deutliche Kritik hervor. „Aus unserer Sicht handelt es sich bei dieser Pressemitteilung um einen unfreundlichen Akt“, sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Hilscher der „FAZ“. Statt wie vereinbart „gemeinsam formulierte Zeilen zu veröffentlichen“, habe der SWR eine Mitteilung herausgebracht, die den Sender in ein „günstiges Licht rückt und Tatsachen verdreht“. Hilscher sprach zudem von „schwammig formulierten Kooperationsideen“. Die Schlichtung ist also nicht nur gescheitert, sondern hat für neuen Streit gesorgt.