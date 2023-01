Zukunft der Corona-Warn-App ungewiss – trotz Updates

Warum wurde die Funktion der App geändert?

Das Test- und Warnkonzept sei infolge des erwarteten weiteren Pandemieverlaufs erleichtert worden, erklären die Macher der App. Zuletzt hatten Virologen betont, das Ende der Pandemie sei in Sichtweite. Um Missbrauch zu verhindern, können positive Testergebnisse in der App nur einmal alle drei Monate eingetragen werden. Ansonsten ändert sich an den Funktionen nichts. Diese waren immer wieder erweitert worden, insgesamt gab es mehr als 30 Updates. Unter anderem wurde die Dokumentierung und Verwaltung von Impfzertifikaten und Testergebnissen ermöglicht. Außerdem zeigt die App Statistiken über lokale und bundesweite Inzidenzen, warnende Personen und Geimpfte an.