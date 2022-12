Die Zumutung des Zusammenhalts

Mainz. Die biblische Weihnachtsgeschichte hätte ohne einen Mangel an Zusammenhalt nicht geschrieben werden können. Die Geburt des Christuskindes zwischen Ochs und Esel in der Futterkrippe ist ja keine romantisierende Hollywood-Inszenierung. Der Sturzgeburt in einem zugigen Stall ging bekanntlich voraus, dass Maria und Josef überall sonst die Tür gewiesen wurde. So ist gleich die Geschichte von der Geburt des Jesuskindes Symbol für eine neu begründete Religion, in deren Zentrum die Barmherzigkeit steht - auch wenn das die irdischen Vertreter dieser Religion immer mal wieder vergessen lassen. Aber wir selbst - ob gläubig oder ungläubig - sind ja auch keine Heiligen.