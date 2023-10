Zwei Tote nach Schüssen in Brüssel - höchste Terrorwarnstufe

Brüssel (dpa) - . In Brüssel sind am Abend zwei Menschen erschossen worden. Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Die belgische Innenministerin Annelies Verlinden schrieb auf X (ehemals Twitter), dass der Täter noch gesucht werde. Premierminister Alexander De Croo rief die Einwohner Brüssels zur Wachsamkeit auf - für die belgische Hauptstadt gilt die höchste Terrorwarnstufe des Landes. „Bedrohungsstufe 4 für die Region Brüssel-Hauptstadt“, schrieb das belgische Krisenzentrum auf X.