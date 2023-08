Zweifel an Rentenplan: Welche Rolle spielen künftig Aktien?

Berlin (dpa) - . In den kommenden Wochen will die Bundesregierung ihre nächste große soziale Reform auf den Weg bringen und die Renten in Deutschland fit für die Zukunft machen. Auch der Aktienmarkt soll bei der Absicherung der Renten erstmals eine zentrale Rolle spielen. Doch selbst aus der Koalition heraus werden die Pläne bereits heftig attackiert. Was sollte man über die Aktienpläne wissen?