1 Jahr Ukraine-Krieg: Wie ist die Lage in der Region?

Wie viele Kinder und Jugendliche werden hier an Schulen unterrichtet?

Beide Bundesländer haben unterschiedliche Ansätze für die Integration von Kindern und Jugendlichen in das Schulsystem: In Rheinland-Pfalz werden die neuen Schüler ganz regulär in Klassen von allgemein- und berufsbildenden Schulen aufgenommen und erhalten Sprachförderung in Deutsch-Intensivkursen mit bis zu 20 Stunden pro Woche. Je weiter die neuen Schüler sprachlich sind, desto weniger Stunden Sprachförderung haben sie dann pro Woche. Bislang sind nach Angaben des Bildungsministeriums insgesamt 10.595 ukrainische Schüler an den rheinland-pfälzischen Schulen aufgenommen worden.

In Hessen hingegen besuchen Flüchtlinge zunächst Vorlaufkurse der Grundschulen oder sogenannte Intensivklassen zum Lernen der deutschen Sprache und kommen erst nach und nach bei entsprechenden Deutschkenntnissen in die Regelklassen. Hessenweit wurden in den vergangenen 12 Monaten nach Angaben des Kultusministeriums mehr als 18.500 ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen, einige davon sind in andere Länder oder in die Ukraine zurückgekehrt. Derzeit werden rund 16.500 Kinder und Jugendliche an hessischen Schulen unterrichtet. Mit 1844 Intensivklassen sind an Hessens Schulen so viele Intensivklassen wie nie zuvor eingerichtet, allein über 900 neue Intensivklassen in den vergangenen 12 Monaten.