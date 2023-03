170 Messer in Wiesbadener Waffenverbotszone sichergestellt

In Wiesbaden besteht derzeit die einzige Waffenverbotszone in Hessen. Die Frankfurter Polizei hat sich jüngst auch für eine Waffenverbotszone in einem Gebiet des Bahnhofsviertels ausgesprochen. Reizstoffsprühgeräte und waffenähnliche spitze oder scharfkantige Gegenstände wie Messer sollten in dem Bereich untersagt werden. In Kassel wird die Einrichtung einer Waffenverbotszone geprüft.