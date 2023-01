Frankfurter können unter 20 OB-Kandidaten wählen

Frankfurt. Bei der vorgezogenen Oberbürgermeisterwahl am 5. März in Frankfurt treten insgesamt 20 Kandidatinnen und Kandidaten an. Das stellte der Gemeindewahlausschuss am Freitag fest. Neun Kandidaten gehören einer bereits im Stadtparlament vertretenen Partei an. Den ersten Platz auf dem Stimmzettel erhält die Kandidatin der Grünen, Manuela Rottmann, es folgen CDU-Kandidat Uwe Becker und SPD-Kandidat Mike Josef. Die Wahl wird vorgezogen, nachdem der bisherige Amtsinhaber Peter Feldmann (SPD) im November abgewählt worden war.