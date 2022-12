2,2 Milliarden Euro für Betrieb von Bussen und Bahnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hessischen Verkehrsverbünde erhalten für den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs in den nächsten beiden Jahren insgesamt 2,2 Milliarden Euro. „Wir wollen, dass mehr Menschen im Alltag auf Bus und Bahn umsteigen“, sagte Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Montag in Wiesbaden. Dafür sei ein attraktiver und bequemer ÖPNV erforderlich. Darum gebe es erneut deutlich mehr Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr.